Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, geçen yıl yapılan faaliyetler ve bu yıl planlanan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Sait Yıldırım ve Kadriye Daşkıran ile muhtarlardan Cemil Yıldız ile Faruk Ulaş seçildi.

Kaymakam Göksu Bayram, seçimin hayırlı olmasını diledi.