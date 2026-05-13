Malazgirt'te "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen sempozyumda, Ahlat ve Malazgirt'in Türk milletinin Anadolu'daki varlığındaki önemi ve bölgedeki tarihi hafıza mekanları ele alındı. Vali Avni Çakır, birlik ve beraberlik mesajları vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği üzerine konuştu.

Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sempozyumda konuşan Vali Avni Çakır, Ahlat ve Malazgirt'in Türk milletinin Anadolu'daki varlığını anlamlandıran iki önemli hafıza mekanı olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Çakır, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci yüzyılı, aynı tarih şuuru, birlik ruhu ve medeniyet bilinciyle inşa edilecektir." dedi.

Fetih ve Kök Hafıza Mekanları Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Muhammet Hanifi Macit de Ahlat ile Malazgirt'in Türk milletinin Anadolu'daki hafızasını temsil eden iki büyük merkez olduğunu ifade etti.

Malazgirt Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik de bölgede yürütülen kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan tarihi buluntularla ilgili bilgi verdi.

Akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel sunumlarla devam eden sempozyumda, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarihi süreç, Malazgirt ruhu ve Türk milletinin hafıza mekanları kapsamlı şekilde ele alındı.

Programa MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kaymakam Göksu Bayram, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhamet Fatih Vural, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
