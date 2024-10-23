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Malazgirt Devlet Hastanesi'nde İlk Total Diz Protezi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Malazgirt Devlet Hastanesi'nde İlk Total Diz Protezi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
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54 yaşındaki Saniye Temel, dizindeki kireçlenme nedeniyle Malazgirt Devlet Hastanesi'nde total diz protezi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hızla iyileşen hasta, hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür etti.

Malazgirt Devlet Hastanesinde, dizinde kireçlenme olan 54 yaşındaki hasta diz protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki hastaneye başvuran Saniye Temel'in yapılan tetkiklerde dizinde kireçlenme tespit edildi.

Temel, ortopedi uzmanı doktorlar Hasan Mehmet Tıraş ve Yunus Elmas tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuşan Temel, hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür etti.

Dr. Tıraş, gazetecilere, önemli bir operasyonu hastanede başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanın diz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Tıraş, "Yaptığımız tetkiklerde hastanın dizinde kireçlenme tespit ettik ve ameliyata aldık. Hastanemizde ilk kez total diz protezi ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız başarılı operasyonun ardından hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Kısa sürede yürümeye başladı. Ağrıları büyük ölçüde azaldı." diye konuştu.

Hastane başhekimi Esma Söylemez ise "Hastanemizde bu ameliyat ilk kez yapılıyor. Hasta ameliyatın ikinci gününde yürümeye başladı. Merkezimizde başarılı operasyonlara imza atmamayı hedefliyoruz. Vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunma çabasındayız." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel

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