MALATYALI TATAR ÇİFTİ: DEPREM İKİ SANİYE DAHA SALLASAYDI KİMSE KALMAZDI

Malatyalı Gülistan ve Ahmet Tatar çifti, deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı. Evleri çöken ve enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını ifade eden Ahmet Tatar, 'İki saniye daha sallasaydı hiç kimse kalmazdı' dedi.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda ziyaretlerine giden Başakşehir Belediyesi ekiplerine deprem anını anlatan Tatar çifti, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını söyledi.

'ALLAH MÜSAADE ETTİ, KURTULDUK'

Evleri deprem anında çöken Ahmet Tatar, 'Depremi duyar duymaz hemen fırladım, odanın kapısını kolay açtım. O inilti kulağımı sağır etti. Kurtulma şansımız yoktu. Allah müsaade etti, kurtulduk. Yoksa ölmüştük. Hanım diyor ki; 'ben çıkarken her şey devrildi. Ev çöktü. Kapının üstünde dışarıya çıktım.' İki saniye daha sallasaydı hiç kimse kalmazdı? şeklinde konuştu.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Gülistan Tatar da yaşadıklarını şöyle aktardı;

'Kapı düştü, üstüne basarak çıktım. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber dedim. Komşum enkazın altında bağırıyor, ağlıyor. Amcamın torunu öldü. Diğer amcamın kızı ve oğlu öldü. Rabbim göstermesin daha. Biz gördük, çocuklarımız görmesin. Uykuyu kaybetmişim, uyku yok. Allah devletimize zeval vermesin.'