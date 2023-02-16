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Malatyalı Depremzede: "Tuvalet İçin Yıkık Evlere Girmek Zorunda Kalıyoruz. Bitlenmeye Başlayacağız, Duş Yok"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yaşadıkları sıkıntıları anlatan Malatyalı depremzede, "Tuvalet, lavabo sıkıntımız var. Yıkık evlere girmek zorunda kalıyoruz. Yukarıda evimiz yıkık ve oraya gitmeye çalışıyoruz. Bitlenmeye başlayacağız, duş yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yaşadıkları sıkıntıları anlatan Malatyalı depremzede, "Tuvalet, lavabo sıkıntımız var. Yıkık evlere girmek zorunda kalıyoruz. Yukarıda evimiz yıkık ve oraya gitmeye çalışıyoruz. Bitlenmeye başlayacağız, duş yok" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da depremzedelerin sorunlarını dinledi. Bir depremzede, tuvaletlerin kullanılamaz halde olduğunu belirterek, "Duş ihtiyacımız başladı. İnsanlar duş alamıyor burada. 10 gündür buradayız. Tuvalet, lavabo sıkıntımız var. Yıkık evlere girmek zorunda kalıyoruz. Yukarıda evimiz yıkık ve oraya gitmeye çalışıyoruz" dedi.
Yurttaş, "Bitlenmeye başlayacağız, duş yok. Evlerimize giremiyoruz" diye yakınarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mobil tuvalet, duş getirmek sorun değildir diye düşünüyorum. 10 gün geçti üzerinden. Paniği atlattı insanlar. Yetişememezlik durumu ortadan kalktı. Tuvaletleri temiz tutmaya çalışıyoruz ama olmuyor, su yok. Su ihtiyacımız var. Su yetişmiyor."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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