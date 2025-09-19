Malatyalı Çift, Alanya'daki Orman Yangınında Halk Dayanışması İçin Mücadele Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşayan Malatyalı çift, yaşamlarını sürdürdükleri Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için canla başla mücadele ediyor.

Alanya'da Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle 3 mahalleyi etkisi altına alan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gece boyunca karadan yapılan mücadele sabahın ilk saatlerinde uçak ve helikopterlerle devam etti. Rüzgar nedeniyle sık sık yön değiştiren yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Bölgede yaklaşık 100 ev tahliye edildi.

Vatandaş arazi araçlarıyla, hortumlarla ekiplere destek veriyor

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Kimi arazi araçlarıyla, kimi kazma ve küreklerle, kimi de evlerinden çektikleri hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyor.

2023'teki büyük depremde Malatya'da yakınlarını kaybeden Sevinç ve Eyüp Kaplan çifti, alevlerin tehdit ettiği evlerin yanmaması için seferber oldu. Çift, evlerin etrafına yaklaşan alevleri söndürmek için mücadele ediyor.

"Bu bir halk dayanışması"

İki çocuk ve iki torun sahibi Sevinç Kaplan, AA muhabirine, yangının bir anda çıktığını ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede her yeri kapladığını söyledi.

Alevlerin evleri tehdit eder hale geldiğini anlatan Kaplan, "Biz Malatyalıyız, ileride muz seralarında çalışıyoruz, yangını görünce yardım için geldik. Buradaki evlerin sahiplerini tanımıyoruz ama yardım etmek için buradayız. Alevler evin yanına kadar geldi. Biz Malatya'da büyük bir deprem yaşadık, akrabalarımızı, malımızı kaybettik." dedi.

Eşi Eyüp Kaplan da Malatya'da depremde büyük bir felaketi yaşadıklarını belirtti.

Artık Alanya'da yaşadıklarını aktaran Kaplan, "Çalıştığımız, ekmek yediğimiz yer burası. Burada bir yangın meydana geldi ve biz de mücadele etmek zorundayız. Buradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Allah bir daha bu tür felaketleri göstermesin, yaşatmasın. Bu bir halk dayanışması. Depremde Türkiye hepimiz için seferber oldu, biz de böyle bir durum karşısında duyarsız kalamazdık." diye konuştu.