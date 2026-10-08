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Malatya Yeşilyurt'ta yangında işçilerin 30 konteyneri kullanılamaz hale geldi

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Malatya Yeşilyurt'ta yangında işçilerin 30 konteyneri kullanılamaz hale geldi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki şantiye alanında, işçilerin barınma için kullandığı konteynerlerde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işçilerin kaldığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında, işçilerin barınma için kullandığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında, işçilerin kullandığı konteynerlerde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden işçilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, işçilerin kaldığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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