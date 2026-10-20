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Malatya Yeşilyurt'ta kadın ve annesini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kadın ve annesi, imam nikahlı yaşadığı kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor; yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, F.D. ile T.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından annesi Z.I'nın evine giden T.P'nin yanına gelen F.D, imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.P. ve annesi Z.I, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan F.D'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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