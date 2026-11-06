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Malatya Yeşilyurt'ta bakım aracı yasak geçişte otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Malatya Yeşilyurt'ta bakım aracı yasak geçişte otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde demir yolu bakım aracı, yasak olmasına rağmen demir yolundan geçmeye çalışan otomobile çarptı; otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde demir yolu bakım aracının otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Sütlüce Mahallesi'ndeki Malatya-Sivas demir yolu hattında meydana geldi. Bakım aracı, yasak olmasına rağmen demir yolundan karşıya geçmeye çalışan H.K. (48) yönetimindeki 44 AHP 875 plakalı otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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