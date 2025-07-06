Pençe-Kilit Harekatı'nda Metan Gazından Zehirlenen 5 Asker Şehit Oldu

Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada girilen mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan'ın, Malatya'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Pençe- Kilit bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için arama tarama faaliyeti gösteren 19 asker, 852 rakımlı tepede girdikleri bir mağaradaki metan gazından etkilendi. Hastaneye kaldırılan 19 askerden 5'i şehit oldu. Şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan'ın acı haberi Malatya'nın Pütürge ilçesinin Taşbaşı Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ulaşmasının ardından şehit askerin ailesinin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrağı asıldı.