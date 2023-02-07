MALATYA'YA GİDEN VAN POLİS EKİBİ, ENKAZ ALTINDAKİ 7 KİŞİYİ SAĞ OLARAK KURTARDI
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KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Van'dan Malatya'ya giden Polis Kurtarma Ekibi, enkaz altında kalan 7 vatandaşı sağ olarak kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Van'dan Malatya'ya giden Polis Kurtarma Ekibi, enkaz altında kalan 7 vatandaşı sağ olarak kurtardı.
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Van'dan da bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Malatya'ya giden Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi enkaz bölgelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan 7 vatandaşa ulaşılarak sağ kurtarılmalarını sağladı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel