Haberler

Malatya ve Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları

Malatya ve Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya ve Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Malatya'da 2 bin 998 personel ve 964 araçla, Şanlıurfa'da ise 1217 personel ve 1013 araçla yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Malatya ve Şanlıurfa'da ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlanan yol açma ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmaların 2 bin 998 personel ve 964 araçla sürdüğü iletildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar ve tipiyle mücadele devam ediyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri işbirliğiyle kentte ulaşımın aksamaması için gece saatlerinden itibaren mesaisini sürdürüyor.

Kentte toplam 1217 personel 1013 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme