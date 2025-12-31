Malatya ve Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları

Malatya ve Şanlıurfa'da ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlanan yol açma ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmaların 2 bin 998 personel ve 964 araçla sürdüğü iletildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar ve tipiyle mücadele devam ediyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri işbirliğiyle kentte ulaşımın aksamaması için gece saatlerinden itibaren mesaisini sürdürüyor.

Kentte toplam 1217 personel 1013 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor.