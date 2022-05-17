Malatya ve Kahramanmaraş'ta 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Malatya ve Kahramanmaraş'ta, "Aile Haftası" kapsamında ailenin önemine dikkati çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, İnönü Caddesi'nde başlayarak Valilik önünde sona erdi.

Isparta'ya atanan Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel kurumu olduğunu ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Aile ne kadar sağlam olursa toplumsal yapının da o kadar sağlam olacağını anlatan Baruş, "Aile yapımızı güçlendirmede elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz lazım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Türk toplumunda fert olarak aile yapısına önem vermek gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Kültürümüzde ve inanç değerlerimizde olmamasına rağmen huzurevi kavramının öne çıkmasını doğru bir yaklaşım olarak bulmadığımı söylemek istiyorum. Ailede evlat, baba ve torunun bir arada olması hem eğitimin sağlıklı yürütülmesinde hem de aile kurumunun sağlıklı şekilde oluşmasında önemlidir."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise 15-21 Mayıs'ta kutlanan Aile Haftası dolayısıyla kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Kıbrıs Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazısı olan şapkalarla karşılanan grup, ardından şapkalarla kalp koreografisi oluşturdu.

Vali Coşkun ve beraberindekiler, açılan stantları gezdi.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel kurumu olduğunu dile getirerek, bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla kent genelinde etkinlikler düzenlendiğini söyledi.