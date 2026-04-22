Malatya Valisi Yavuz'dan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel günün Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik yolundaki önemine vurgu yaptı ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Vali Yavuz mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur, coşku ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin milletin kendi kaderini tayin ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Yavuz, bugünün armağan edildiği çocukların sadece ailelerinin değil, aynı zamanda milletin ve devletin de en kıymetli hazinesi olduğunu kaydetti.

Çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesi, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, çalışkan ve üretken bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Yavuz, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
