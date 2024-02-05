Malatya Valiliği, 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliklerini Yasakladı

Malatya Valiliği, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma amaçlı yapılacak resmi etkinlikler haricindeki tüm eylem ve etkinlikleri üç gün süreyle yasakladı. Valilik, anma için şehir dışından gelen yurttaşların Malatya'ya alınmayacağını duyurdu.

Malatya Valiliği, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma amaçlı yapılacak resmi etkinlikler haricindeki tüm eylem ve etkinlikleri, bu gece yarısından başlamak üzere 7 Şubat Çarşamba günü saat 23: 59'a kadar yasakladığını açıkladı. Valiliğin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında bugün duyurulan yasaklama kararında, anma eylemleri için gelecek yurttaşların Malatya'ya alınmayacağını belirtildi.

Malatya Valiliği tarafından bugün duyurulan yasak kararı şöyle:

" Malatya Valiliği'nin oluru ile Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anma amaçlı yapılacak etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, açık ve kapalı yer toplantısı, açlık grevi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş-pankart asma, imza kampanyası düzenlenmesi vb.) her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Malatya il geneli (tüm dış ilçelerin tamamı polis ve jandarma sorumluluk bölgesi dahil) 05/02/2024 Pazartesi günü saat 00: 01'dan 07/02/2024 Çarşamba günü saat 23: 59'a kadar 3 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir."

SOL Parti, Malatya Valiliği'nin yasak kararına X hesabından tepki gösterdi. SOL Parti'nin açıklaması şöyle:

"Halkın sorunlarına sahip çıkmayanlar, depremde kaybettiklerimizi anmayı yasaklıyor. Malatya Valisi'nin yasağını tanımıyoruz. Kaybettiklerimizi anacağız, sorumlulardan hesap soracağız."