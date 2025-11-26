Malatya Vali Yardımcısı Osman Kural Deprem Konutlarını İnceledi

Malatya Vali Yardımcısı Osman Kural, Doğanşehir'de yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.

Kural ve Kaymakam Ahmet Fatih Sungur ile beraberindeki heyet, Eskiköy, Polat, Fındık, Günedoğru, Sürgü ve Erkenek mahallelerini ziyaret etti.

Kural, ilçede yürütülen çalışmalar ve yapımı süren deprem konutları hakkında yetkililerden bilgi aldı.