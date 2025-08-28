Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programla yeni nesil bilgiyle donatılmış uzman insan kaynağının yetiştirilmesinin amaçlandığını belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, programın sadece teknoloji odaklı değil birçok sektörde kullanılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bentli, şunları kaydetti:

"Bu program ile üniversitemizin, teknolojiyi toplumla buluşturarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak ve ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli rol üstlenecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin, lisansüstü eğitimdeki akademik çeşitliliğini artırarak hem öğrencilerine hem de bölgeye daha geniş akademik katkı sağlayacak."