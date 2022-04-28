MTSO tarafından Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a 'Şeref Üyeliği' verildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, meclis üyelerinin kararı ile İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a "Şeref Üyeliği" unvanı verildi.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda binasında düzenlenen toplantıda Yılmaz'a "Şeref Üyeliği Belgesi" Oda Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından verildi.

Sadıkoğlu, konuşmasında, yaptığı başarılı karaciğer nakilleriyle Malatya'nın adını dünyada duyuran ve Malatya'nın sağlık turizmine ciddi katkılar sunan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a teşekkür etti.

MTSO'nun 99 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir belge verdiğini kaydeden Sadıkoğlu, Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın Malatya'ya olan bağlılığı ve sağlık alanında yaptığı çalışmaların göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Malatya için emek veren, fedakarlıktan hiçbir zaman kaçınmayan değerleri önemsediklerini belirten Sadıkoğlu, bu değerlerden birinin de 20 yıldır gerçekleştirdiği nakillerle şehrin adını tüm dünyaya duyuran Prof. Dr. Yılmaz olduğunu kaydederek, "Hocamızın ve ekibinin gayretleriyle kurulan Karaciğer Nakli Enstitüsü, sayısal ve niteliksel bağlamda dünyanın en iyi ve en çok karaciğer nakli yapan merkezi kimliğinin yanı sıra, bu alanda dünya üniversitelerine bilim paylaşımının da öncülüğünü yapıyor. 20 yılda 3 bin 500'e yakın hastaya karaciğer nakli yapıldı, bu gerçekten üstün bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece meclisin kararıyla değil, toplantıya katılan tüm STK Başkanlarının kararıyla bu belgeyi Yılmaz'a takdim ettiklerini anlatan Sadıkoğlu, "Sezai hocamız Turgut Özal Tıp Merkezinin bugünlere gelmesinde büyük emek sarf etmiş bir hocamız. Şuan ülkemizde yapılan karaciğer nakillerinde yer alan ekipleri yetiştirmiş bir hocadır. Sadece ülkemizden değil, dünyanın en önemli ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmeyerek doğup büyüdüğü memleketine hizmet etmesi, binlerce hastaya can vermesi takdir edilesi bir durumdur. Başarılarının katlanarak devam edeceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise Sadıkoğlu'na ve MTSO'ya teşekkür ederek, "Sezai hocamıza Şeref Üyeliği Belgesi verilmesi bizleri de şereflendirmiştir. Oğuzhan Başkanımıza ve tüm oda başkanlarına ben de hastane yönetimi adına teşekkür ediyorum. Malatya TSO'nun ekonominin yanı sıra bilime de bu denli önem vermesi bizleri sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz da MTSO'ya teşekkür ederek, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından şahsıma Şeref Üyeliği Belgesi takdim edilmesi beni ziyadesiyle memnun etti. Malatya'da görev yapmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şeref Üyeliği Belgesi için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na, meclis üyelerine ve burada buluna tüm STK ve oda başkanlarına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya ilde faaliyet gösteren meslek odalarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının da temsilcileri katıldı.