Malatya Tarım Platformu bünyesinde Genç Girişimci Grubu kuruldu

Malatya Tarım Platformu bünyesinde kurulan Genç Girişimci Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve genç nüfusu üretim süreçlerine dahil etmek amacıyla kurulan Genç Girişimci Grubu ilk toplantısını birlik binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda, gençlerin tarıma yönlendirilmesinin Türkiye'nin gıda güvenliği ve ekonomik geleceği için taşıdığı stratejik konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, genç girişimcilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatırdıkların belirterek, üretimin devamlılığı için gençlerin enerjisine ve vizyonuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Genç girişimcilerin tarım sektörüne kazandırılmasının hayati bir mesele olduğunu dikkati çeken Akın, "Tarımla ilgilenen gençlerin sayısının artması, hem yerel üretimin güçlenmesine hem de ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak. Gençlerin üretimde olması, sadece bir istihdam meselesi değil, aynı zamanda yarınlarımızın gıda arz güvenliğini koruma altına alma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
