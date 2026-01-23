Haberler

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün kapanan Malatya-Sivas kara yolu, yapılan müdahalelerin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya- Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçe merkezi ile Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapanan Malatya-Sivas kara yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
500

