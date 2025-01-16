Malatya Pütürge'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaza, yoğun sisin etkili olduğu bir bölgede gerçekleşti.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
R.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Çayköy Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.K'nin kullandığı 44 PA 538 plakalı otomobille çarpıştı.
Yoğun sisin etkili olduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen 1 kişi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedaviye alındı.
Öte yandan kazanın ardından Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda hayati önem taşıdığı belirtildi.