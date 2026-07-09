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Malatya'da Çıkan Yangın Ormana ve Eve Sıçradı

Malatya'da Çıkan Yangın Ormana ve Eve Sıçradı
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana ve başka bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ile 20 dönüm orman zarar gördü, bir kaplumbağa kurtarıldı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormana ve başka bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 2 ev ile 20 dönüm orman zarar gördü.

Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, başka bir eve ve ormana sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 13 personelle yapılan müdahale sonucunda yangın, farklı eve sıçramadan söndürüldü.

KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Yangında 2 ev ile 20 dönüm orman zarar gördü. Ayrıca ekipler tarafından gündüz yapılan kontrollerde fark edilen, yangının çıktığı ormandaki kaplumbağa kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken; başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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