Kale'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen anma programında hayatını kaybedenler için dualar okundu. Kale Kaymakamı I·smail Hakkı Batı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. yıl dönümünde dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İzollu İlkokulu'nun konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, konuşmasında, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dilediklerini söyledi.

Batı, "asrın felaketi"nin ardından Türk milletinin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yaralarını sardığını, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Yaşananlardan ders çıkararak daha güvenli bir gelecek inşa etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Batı, çalışmalarını bu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Depremde hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından Kale Merkez Camisi'nde mevlit okundu, okunan hatimlerin duası yapıldı.

Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, kurum amirleri, okul idarecileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
