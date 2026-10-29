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Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı 103. yıl coşkusuyla kutlandı

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Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı 103. yıl coşkusuyla kutlandı
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Malatya'nın Kale, Hekimhan, Darende ve Kuluncak ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kale ve Darende'de kaymakamlar tebrikleri kabul etti, Hekimhan'da Kaymakam Günlü konuşma yaptı; Kuluncak'ta Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Malatya'nın Kale, Hekimhan, Darende ve Kuluncak ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Kale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. Yıl dönümü dolaysıyla kutlama programı düzenlendi.

Program, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı'nın makamında tebriklerin kabulünün ardındab, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından program çeşitli gösterilerle sona erdi.

Hekimhan

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Hekimhan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin müzik dinletileri, gösterileri ve şiir sunumlarının ardından sona erdi.

Darende

Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kaymakam Ömer Sirkeci'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Sirkeci, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü milletçe gurur ve coşku içinde kutladıklarını belirtti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösteriler sunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Tören, geçit töreniyle sona erdi.

Kuluncak

Kuluncak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakam Gizem Bayguş tarafından Atatürk Anıtı çelenk bırakıldı.

Törene, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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