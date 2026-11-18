Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 35 ADF 758 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Malatya- Sivas kara yolu üzeri Hekimhan tüneli çıkışında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, A.A. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA