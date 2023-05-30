Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dolu etkili oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, ilçenin bazı bölgelerinde dolu etkili oldu. Bilye büyüklüğündeki dolunun ceviz ve kayısı bahçelerine zarar verdiği ifade edildi.