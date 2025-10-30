Malatya'nın Hekimhan İlçesinde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Hekimhan ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Cumhuriyet'in uzun ömürlü olması dileklerini iletti. Etkinlikte şarkılar ve türküler seslendirilirken, yerel yöneticiler ve vatandaşlar bir araya geldi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in nice yüzyıllarda yaşaması temennisinde bulundu.
Baloda şarkı ve türküler, seslendirildi.
Programa, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
