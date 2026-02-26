Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Doğanşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar kapalı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli, hamile personel ile engelli çocuğu bulunan anne personel ve anne ile babası çalışan anaokulu-kreş çağında çocuğu olan personelden birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
