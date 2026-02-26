Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime kar engeli

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli, hamile personel ile engelli çocuğu bulunan anne personel ve anne ile babası çalışan anaokulu-kreş çağında çocuğu olan personelden birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.