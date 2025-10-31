Malatya'nın Arguvan ilçesinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
Yazıbaşı Ortaokulu tarafından organize edilen kermeste, öğrenciler tiyatro gösterileri ve şiir dinletileriyle Gazze'deki insani duruma dikkat çekti. Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.
Yazıbaşı Ortaokulu, Gazze'de yaşanan insani dramı unutturmamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenledi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan afişler, şiir dinletileri ve tiyatro gösterileriyle Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekildi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.
İlçe Müftüsü Sayim Konuksever, kermesin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür etti.
Programa Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel