Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama Malatya ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Malatya ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Malatya ve İstanbul'da 18 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 14 kilo 25 gram esrar, 2 kilo 791 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 562 hap, 29 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti. AA / Volkan Kaşik - Güncel Narkotik İstanbul Malatya Güncel Haberler

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