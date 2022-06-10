Malatya merkezli organize suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Malatya merkezli organize suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya merkezli organize suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Malatya merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte korku ve panik oluşturacak şekilde bir müştekiye yönelik 5 farklı eylem yapan ve bu kişiden 300 bin avro para talep eden 9 şüpheliye yönelik Malatya, Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenledi.

Farklı suçlardan 22 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan örgüt lideri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Muğla'da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken aranan bir zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Zanlılar, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Malatya Güncel Haberler

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