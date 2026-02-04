Haberler

Malatya İl Emniyet Müdürü Ay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının düzenlediği 2025 yılına damga vuracak fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayhan Ay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Ay, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", fotoğrafına oy veren Ay, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını seçen Ay, "Günlük Hayat" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" fotoğrafını oyladı.

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, seçkiyi her yıl takip ettiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
