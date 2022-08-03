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Yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı

Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı.

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Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesinde, İskenderun istikametine giden 53517 sefer sayılı yük treniyle, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı saman yüklü tır, hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda emniyet tedbiri aldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

İskenderun Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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