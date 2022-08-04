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Malatya haberi | Malatya'da kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı

Malatya haberi | Malatya'da kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı

Malatya gündem haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Örencik Mahallesi'nde iddiaya göre hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen F.N.E, (15) ağır yaralandı.

F. N.E'nin kardeşi 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri F. N.E'yi düştüğü yerden kurtardı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.N.E'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Malatya Güncel Haberler

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