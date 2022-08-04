Malatya haberi | Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haberi | Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme

Malatya haberi | Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme

Edinilen Malatya haberine göre İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

 - Güncelleme:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan makamında, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ile beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada Gürkan'a teşekkür ederek, örnek bir toplu iş sözleşmesi yapıldığını belirtti.

Toplu iş sözleşmesinde karşılıklı anlayış, hoşgörü ve çalışanları mutlu edecek bir yöntem geliştirildiğini aktaran Arslan, "Herhangi bir kriz yaşanmadan, olumsuzluk yaşanmadan toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Malatya bunu hak ediyor. Toplu iş sözleşmesinin usulünü yerine getiriyoruz. Sayın Başkanımıza toplu iş sözleşmesindeki katkıları, destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman bu gayretini, çabasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de belediyede çalışan işçilerin emeğinin karşılığını toplu iş sözleşmeleriyle aldıklarını belirtti.

Gürkan ise Arslan ve Tanrıverdi'yi kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri de toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Selahattin Gürkan Mahmut Arslan Malatya Hak İş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title