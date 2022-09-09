Malatya haber: Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Malatya haberleri... Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı. Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Eylül'de Malatya, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Malatya'da operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Malatya Eylül Güncel Haberler

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