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Malatya haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya gündem haberi... Malatya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bir ikamette yaptığı aramada, 898 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi 170 hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S, E.B. ve E.S. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Malatya Güncel Haberler

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