Malatya gündem: Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Haberler

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Malatya gündem: Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Malatya gündem: Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Gelen Malatya haberine göre İnönü Üniversitesi'nce düzenlenen "Malatya Öyküleri Hikaye Yarışması"nda derece girenler açıklandı.

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İnönü Üniversitesi'nce düzenlenen "Malatya Öyküleri Hikaye Yarışması"nda derece girenler açıklandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, jürinin dereceye girenleri belirlediğini söyledi.

Yarışmaya farklı şehirlerden 52 öykü gönderildiğini dile getiren Kızılay, "Yarışmada Mesiha İrehan'ın yazdığı 'Kızılcık Ağacı ve Bülbük' öyküsü birinci seçildi." dedi.

İkinciliği Mücahit Yıldırım'ın "Molla Bekir" ve Abdulvahap Bozdağ'ın "Kabuk" isimli öyküsünün paylaştığını aktaran Kızılay, üçüncülüğü de Nazlı Kara'nın "Benim Adım Necla" ile Atite Güner Tümüklü'nün "Yedi Yalnız Adam" öyküsünün paylaştığını belirtti.

Katılımcılar arasında öğretmen ve öğrencilerin ağırlıkta olduğunu bildiren Kızılay, "Her yaş gruplarından başvuranlar vardı. Katılımcıların en küçüğü 14, en büyüğü 76 yaşında. Amacımız önem verdiğimiz bir alanda hikaye toplayarak, materyal elde etmek. Malatya'nın tanıtımında hikaye ve öyküleri kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılay, yarışmada birinci olan Mesiha İrehan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

İrehan ise çocukluk ve gençlik yıllarının Malatya'da geçtiğini anlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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