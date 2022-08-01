Malatya gündem: Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Malatya gündem: Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya gündem: Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya haberleri... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Burcu Bertis (38) yönetimindeki 01 EA 692 plakalı otomobil Adıyaman- Malatya kara yolu Suçatı mevkisinde şarampole devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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