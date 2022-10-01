Son Dakika | Ormanlık alan yangında zarar gördü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen yangınında 70 dönümlük ormanlık alan ile 2 üzüm bağı zarar gördü. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen yangınında 70 dönümlük ormanlık alan ile 2 üzüm bağı zarar gördü. Taşımış Mahallesi Kiliyan mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araç ve 4 personelle, İl Orman Müdürlüğü ise 2 arasöz ile müdahale ettikleri yangını söndürdü. Yangında, 70 dönümlük ormanlık alan ile 2 üzüm bağı zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Pütürge Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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