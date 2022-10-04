Malatya gündem haberi... Malatya'da kaçak avlanan kişiye 5 bin 695 lira ceza verildi
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Malatya haberlerine göre Malatya'da kaçak bıldırcın avladığı belirlenen kişiye 5 bin 695 lira ceza kesildi.
Malatya'da kaçak bıldırcın avladığı belirlenen kişiye 5 bin 695 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çolakoğlu Mahallesi'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde avcılık belgesi olmayan bir kişinin 4 bıldırcın avladığını belirledi.
Kaçak avcıya 5 bin 695 lira ceza uygulanırken, ele geçirilen bıldırcınlar, av tüfeği ve fişekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel