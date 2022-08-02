Malatya gündem haberi... Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Malatya gündem haberi... Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

Malatya gündem haberi... Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

Malatya haberler: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kurtuşağı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Hiranur Dilek aydınlatma direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Akçadağ Malatya Güncel Haberler

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