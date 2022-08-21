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Malatya gündem haberi... Doğanşehir'de dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

Malatya gündem haberi... Doğanşehir'de dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

Güncel Haberler

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tütün ekili tarım alanlarına zarar verdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tütün ekili tarım alanlarına zarar verdi.

Kurucaova ve Erkenek mahallelerinde dün etkili dolu yağışı nedeniyle tütün ekili alanda zarar oluştu.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Erkenek ve Kurucaova mahallelerinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören tütün ve diğer ekinlerle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Malatya Güncel Haberler

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