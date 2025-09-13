Haberler

Malatya Fen Lisesi, TEKNOFEST'te Türkiye Üçüncüsü Oldu

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat Kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. İl Milli Eğitim Müdürü, başarıları için tebriklerini iletti.

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat Kategorisine, Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat Kategorisi'nde Türkiye üçüncülüğü elde eden öğrenciler ile danışman öğretmenleri tebrik ederek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vizyonuyla bilimi, teknolojiyi ve milli değerleri harmanlayan bu azimli yolculuğunuz, ülkemizin geleceğine umut ve ilham katıyor. İlim ve irfan yolunda gösterdiğiniz özverili çabaların, daha nice ulusal ve uluslararası başarılara vesile olmasını diliyorum. Yolunuzun daima açık olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
