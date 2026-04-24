Malatya Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs Çağrısı: Birleşelim, Değiştirelim

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Emek ve Demokrasi Platformu'nun 1 Mayıs'a çağrısında, "Kapitalist sömürüye, emperyalist savaşlara, her türlü baskıya karşı; ekmek, barış, özgürlük için haydi 1 Mayıs'a!" ifadeleri yer aldı.

Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında bir araya gelen platform bileşenleri, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşasın 1 Mayıs", "Sermayeye köle olmayacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı.

Çağrı metnini platform adına Eğitim Sen Malatya Şube Sekreteri Aysun Güngör okudu.

"1 Mayıs'ta alanlarda birleşmeye çağırıyoruz"

Güngör, açıklamada şunları kaydetti:

"Biz işçiler, üretici köylüler, kamu emekçileri, emekliler, gençler, kadınlar; bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak yine tarihsel bir kavşakta 1 Mayıs'a yürüyoruz. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde emeğimizin hakkı için; gelirde, vergide, ülkede adalet için; yurtta ve dünyada barış için; gerçek bir demokrasi için 1 Mayıs'ta alanlarda birleşmeye ve bu düzeni değiştirmeye çağırıyoruz."

Bizler sadece ülkemizde değil, dünyada da barışı savunmaya; emperyalist barbarlığa karşı halkların omuz omuza mücadelesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Tüm dünyada 1 Mayıs'lar, işçi sınıfının ve emekçi halkların barış talebinin yükseleceği alanlar olacak.

Çünkü bu ülkenin emekçileri, adaletli bir düzeni, barışı ve demokrasiyi kuracak güçtedir. Bu karanlık tabloya, ağır hak ihlallerine rağmen bu düzeni değiştirecek irade ve kararlılığa, umuda sahibiz.

Yeter ki tek başına kurtuluş olmadığını bilelim. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Bugün ayrıştırmaya, bölmeye, yalnızlaştırmaya karşı birlikte durmanın, birlikte üretmenin, birlikte mücadele etmenin; birleşik mücadelenin zamanıdır.

Gücümüzün birliğimizden geldiğini Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarında gösterelim. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde çağrımızı omuz omuza yükseltelim: Birleşelim, değiştirelim!

Kapitalist sömürüye, emperyalist savaşlara, her türlü baskıya karşı; ekmek, barış, özgürlük için haydi 1 Mayıs'a!"

