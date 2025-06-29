Malatya Düğününde Panik: 45 El Havaya Ateş Açıldı

MALATYA'da bir düğünde 3 kişi tarafından havaya tabancayla 45 el ateş açıldı. Halay çekenlerin ve çocukların panik yaşadığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Düğüne katılan vatandaşlar halay çektikleri sırada, ismi öğrenilemeyen 3 kişi, kalabalığa ve çevredeki çocuklara aldırış etmeden tabancayla havaya 45 el ateş açtı. Halay çekenler ve çocuklar panik yaşadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA