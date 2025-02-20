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Malatya Doğanşehir'de Eğitime Kar Engeli

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Doğanşehir Kaymakamı, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 tarihinde ilçedeki tüm eğitim kurumlarına 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ile çocuğu ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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