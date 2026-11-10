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Malatya Darende'de patpatla hafif ticari araç çarpıştı, 1 ölü 1 yaralı var

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Malatya Darende'de patpatla hafif ticari araç çarpıştı, 1 ölü 1 yaralı var
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Malatya'nın Darende ilçesinde saat 15.00 sıralarında hafif ticari araç ile patpat çarpıştı. Kazada 65 yaşındaki patpat sürücüsü yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 60 yaşındaki eşi Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada Cevdet Kurnaz (65) yaşamını yitirdi, eşi Döndü Kurnaz (60) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz idaresindeki tarım aracı çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cevdet Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan eşi Döndü Kurnaz ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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