Malatya'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Malatya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Abuzer Kudret Bor Camisi önündeki uğurlama töreninde hacı adaylarına hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar diledi.

Er "Sizler bu yolculukla sadece bir seyahate çıkmıyorsunuz. Sabrın, teslimiyetin, arınmanın ve kulluğun en yüce makamına doğru bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Sadece kendi adınıza değil aileleriniz, şehirleriniz, milletimiz ve tüm ümmete dua edin. Gazze'de soykırım var, bu kardeşlerimize dua edin. Malatya'mızı unutmayın, şehrimiz büyük bir yıkım içerisinde bunu el birliğiyle kaldıracağız. Malatya'mıza da dua edin." diye konuştu.

Hacı adayı Kamil Biliç, AA muhabirine, kutsal topraklara gittiği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Biliç, "En güzel duyguları yaşıyoruz. Allah devletimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızdan razı olsun. 56 gün kalacağız, elimizden geldiği şekilde hazırlandık." dedi.

Yapılan duanın ardından 401 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etti.