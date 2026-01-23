Malatya'da kardan yollar kapanınca, yolcular geceyi tesislerde geçirdi

MALATYA'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şehirler arası yolculuk yapan kişiler, yolların kapalı olması nedeniyle geceyi tesislerde geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası yurdun büyük bölümünde kar ve tipi etkili oldu. Malatya'da merkezde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, rakımı yüksek ilçelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Karayolları ve belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken, Malatya-Darende, Malatya-Adıyaman ve Malatya-Hekimhan kara yollarında zaman zaman ana yollar trafiğe kapatıldı. Dün gece saatlerinde, Ankara istikametine yolculuk yapan sürücüler Darende'de tedbir amaçlı misafir edildi. Yaklaşık 379 kişi, Darende Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından misafirhanelerde ağırlanırken, yolculara konaklama imkanı da sağlandı. Hekimhan'da ise 28 kişi misafirhanelerde ağırlandı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsler yola çıkamayınca yolculara otogarda sıcak çorba ikramı yapıldı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yoğun karla mücadele çalışmaları devam ederken, dün gece saatlerinde trafiğe kapanan Malatya-Darende ve Darende Gürün kara yolu, bu sabah saat 11.00 itibarıyla ağır tonajlı araçların haricinde yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kent genelinde 457 yerleşim yerinde toplamda 10 bin 570 kilometre yolun kapalı olduğu öğrenildi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) ise yolcu otobüsleri bekletiliyor.